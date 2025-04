Special | Philips M140 SSD – Voor de gewone consument beginnen harde schijven steeds minder relevant te worden. Tegenwoordig zijn SSD’s met een aardige capaciteit goed betaalbaar geworden, maar het kan ook wel een beetje een mijnenveld zijn. Fabrikanten verzinnen van alles en nog wat om SSD’s goedkoper te maken, maar dat gaat soms ook ten koste van de performance. De Philips M140 SSD is gelukkig een no-nonsense exemplaar, maar kan in de huidige markt wellicht moeilijk een voet aan wal krijgen.

Dat hebben we al even niet gezien

De Philips M140 is een M.2 SSD die gebruikmaakt van PCI-E 3.0 snelheden. Daarmee is deze SSD dus niet geschikt voor gebruik in een PlayStation 5. Voor pc-gebruikers kan het echter wel een interessante optie zijn. Zoals wij ook al vaker aankaarten in onze specials van pc-ports is de snelheid van een SSD op pc vaak niet heel erg relevant. Of we een game nu op een PCI-E 4.0 SSD of een oud SATA-exemplaar installeren, we merken er weinig van qua laadtijden. Het is wel frappant om nu nog met een PCI-E 3.0 exemplaar op de proppen te komen gezien de PCI-E 5.0 SSD’s nu ook voor de gewone sterveling wat betaalbaarder beginnen te worden.

Wat de Philips M140 mist in ondersteunde snelheden wordt verder wel goedgemaakt met de kwaliteit van de SSD. In tegenstelling tot sommige moderne SSD’s heeft de Philips M140 wel de beschikking over een DRAM-cache. Dit zorgt er voor dat de SSD goed blijft presteren, ook al ben je gigantische bestanden aan het overpompen. Zonder DRAM-cache zie je vaak wanneer er grote bestanden worden overgeschreven dat het in eerste instantie vliegensvlug gaat, maar dat de snelheid al snel begint in te kakken.

On point

We hebben de Philips M140 in gebruik genomen in een pc. Een testje met CrystalDiskMark gaf als resultaat een leessnelheid van ongeveer 3350MB/s en een schrijfsnelheid van ongeveer 3010MB/s, wat min of meer overeenkomt met de geadverteerde 3500MB/s leessnelheid en 3100 MB/s schrijfsnelheid. Met het spelen van diverse games hebben we ook geen vreemde taferelen mogen vaststellen. Het starten van een game ging niet trager dan vanaf een van onze PCI-E 4.0 exemplaren. We hebben diverse games verhuisd vanaf de ene SSD naar de andere en ook met het overzetten van games die makkelijk de 100GB voorbij gaan bleef de Philips M140 naar verwachting presteren.

De dooddoener

Hoe zeer we een degelijke concurrent op de SSD-markt ook willen toejuichen, is de Philips M140 eigenlijk geen interessant product door de vraagprijs. Vooralsnog valt de SSD enkel te bestellen via de website van Philips en de getoonde prijzen doen ons stijl achterover slaan. De M140 is beschikbaar in 500GB, 1TB en 2TB. De prijzen zijn respectievelijk € 46,99, € 84,99 en € 169,99. De prijs voor het 1TB exemplaar is nog wel acceptabel voor een SSD met een DRAM-cache, maar de 2TB variant is gewoonweg te duur. Andere fabrikanten bieden 2TB exemplaren met DRAM-cache én ondersteuning voor PCI-E 4.0 aan voor lagere bedragen.

Conclusie

Een goede eerste poging van Philips om het SSD landschap te betreden. Over de kwaliteit van de Philips M140 SSD kunnen we kort zijn: die is gewoon goed. Het is een product dat de naam Philips waardig is. Het grootste probleem is de ontzettend competitieve markt waar Philips nu probeert in te stappen. Een adviesprijs van € 169,99 voor het 2TB exemplaar is misschien niet gek, een Samsung 990 Pro zou volgens de adviesprijs bijvoorbeeld € 219,99 moeten kosten. In de praktijk pakt dit echter heel anders uit waardoor de Samsung SSD en ook die van andere fabrikanten voor veel lagere bedragen te vinden zijn. Voor de juiste prijs is de Philips M140 een prima SSD om in jouw pc te gebruiken, maar de prijs mag absoluut iets lager.