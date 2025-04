EA kondigt Star Wars Zero Company aan

We weten al even dat ontwikkelaar Respawn Entertainment samen met Bit Reactor werkt aan een strategiegame in het Star Wars Universum. Deze titel is nu officieel aangekondigd en heet inderdaad Star Wars Zero Company.

De aankondiging is echter summier, want we weten niet op welke platformen de titel uitkomt. Daarvoor moeten we het panel op de Star Wars Celebration in Japan afwachten, dat gepland staat voor aanstaande zaterdag.

Het enige naast de aankondiging wat we nu hebben is het logo en key art, zie hierboven.