Xbox Support verklapt releasedatum The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Na een hoop geruchten lekten eerder deze week wat screenshots van The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Het is nog altijd wachten op een officiële aankondiging en als we op de geruchten afgaan, zal de aankondiging gepaard gaan met een directe release.

Eerder werd er al op 21 april gewezen en dat wordt nu extra kracht bijgezet door Xbox Support, die doodleuk de releasedatum met een gebruiker deelt. X-gebruiker @Ser_Raven18 vroeg aan Xbox Support wanneer de game beschikbaar komt op cloud gaming.

Het antwoord was kort en duidelijk, de medewerker gaf aan dat de game gepland staat voor een release op 21 april. Dat is niet alles, want hierbij werd ook aangegeven dat de game vanaf release bij Game Pass inbegrepen zit, waardoor de kans groot is dat het ook gelijk via cloud gaming beschikbaar is.