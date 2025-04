Screenshots van The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lekken uit

Het is nog altijd wachten op een officiële aankondiging van The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, en volgens een gerucht eerder vandaag komt de game ergens volgende week uit. Wat olie op het vuur gooit is dat er nu screenshots zijn gelekt via de website van ontwikkelaar Virtuos Games.

De screenshots stonden kortstondig online en zijn inmiddels weer verdwenen, maar dit bevestigd min of meer het bestaan van deze versie van de game. De officiële naam is The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en deze game komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Naast een gewone editie zal er ook een Digital Deluxe Edition uitkomen, die naast de game wat extra wapens, armour sets en de roemruchte horse armour bevat. De screenshots hieronder.