Gerucht: The Elder Scrolls IV: Oblivion remake verschijnt volgende week

Het ene gerucht na het andere gerucht vliegt ons om de oren wat betreft The Elder Scrolls IV: Oblivion. De game zou onlangs uitgebracht worden, maar tot op heden hebben we nog altijd geen aankondiging gezien. In de tussentijd blijft Bethesda stil en duikt er weer een nieuw gerucht op.

Nu via Jeff Grubb, die aangeeft in de Giant Bomb-podcast dat de release gepland staat voor ergens volgende week. Hij zou dit van twee verschillende bronnen vernomen hebben, en hij klinkt vrij zeker van zijn zaak.

“Let’s update on Oblivion and the shadowdrop. The week of April 21, so basically the last week of this month – next week, essentially. I’ve gotten separate confirmation that that’s going to be the case.”