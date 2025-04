Bethesda onthult vanmiddag The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Na verschillende geruchten omtrent een remaster van The Elder Scrolls IV: Oblivion heeft Bethesda de game nu officieel bevestigd. Ze hebben ook aangekondigd dat de onthulling vanmiddag om 17:00 uur zal plaatsvinden.

De onthulling zal via YouTube en Twitch worden uitgezonden en kan je ook hieronder bekijken. Hoewel we de officiële details nog even moeten afwachten, weten we dat de game in ieder geval zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.