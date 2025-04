Nieuwe Assassin’s Creed: Shadows update pakt crashes op de PlayStation 5 aan

Ubisoft heeft een nieuwe update voor Assassin’s Creed: Shadows uitgebracht, patch 1.0.3. Deze update brengt voornamelijk wat fixes voor issues die met de laatste update zijn ontstaan. Hieronder valt het aanpakken van een probleem met meerdere items tegelijk verkopen wat zou kunnen resulteren in een crash.

Althans aanpakken, het wordt nu uitgeschakeld om verdere problemen te voorkomen en met een komende update wordt dit euvel goed hersteld. Daarnaast worden er wat andere crash oorzaken aangepakt, die met name op de PlayStation 5 voor zouden kunnen komen.

De patch notes zijn relatief beperkt, zie het overzicht hieronder.

Assassin’s Creed Shadows Patch 1.0.3 Patch Notes

We have temporarily deactivated the multi-sell feature in shops due to some unexpected issues. We appreciate your patience as we are working to fix the issue and bring the feature back in an upcoming patch.

Bug Fixes

Deactivated the multi-sell features in shops due to unexpected issues.

Fixed an issue where the option to call the allies was missing.

Fixed stuttering issues on PC.

Fixed a crash happening during the prologue.

Fixed a graphical distortion on Yasuke’s outfit after dodging.

Fixed crashing and visual issues with the ‘Claw of Dragon’ skin when applied to weapons. NOTE : Visual customization for this weapon will be re-enabled with this update.