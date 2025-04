Cronos: The New Dawn krijgt een eerste gameplay trailer

Bloober Team heeft voor het eerst gameplay beelden gedeeld van Cronos: The New Dawn in een gloednieuwe trailer. Deze third-person survival horror game speelt zich af in een unieke wereld die Oost-Europese brutalistische architectuur combineert met retro-futuristische technologie.

Cronos: The New Dawn speelt zich af in twee tijdperken: de verwoeste ruïnes van een post-apocalyptische toekomst en het Polen van de jaren tachtig, geïnspireerd op het echte Nowa Huta. Jij kruipt in de huid van een Traveller, een agent van het mysterieuze Collectief, die terugreist in de tijd om belangrijke personen te redden vóór de ondergang toeslaat.

Benieuwd naar deze duistere en bizarre wereld? Bekijk zeker de trailer om een beter beeld te krijgen van wat je te wachten staat. Cronos: The New Dawn verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam.