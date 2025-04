Downloadgrootte van Forza Horizon 5 voor de PlayStation 5 is bevestigd

Hoeveel opslag zal Forza Horizon 5 op de PlayStation 5 vereisen? Een terechte vraag voor veel gamers, aangezien de titels er tegenwoordig niet kleiner op worden. Via het X-account van PlayStation Game Size weten we nu dat de game ruim 131.922GB in beslag neemt.

Als je in het bezit bent van de Premium Edition krijg je ook de Hot Wheels en Rally Adventure uitbreidingen, die respectievelijk 9.474GB en 15.489GB aan ruimte nodig hebben.

Forza Horizon 5 – : 131.922 GB

– : 01.683.563 Add-ons (Premium Edition) :

– Hot Wheels 9.474 GB

– Rally Adventure: 15.489 GB – ($59.99)

Pre-Load : April 27

Release : April 29 – ($99.99)

Forza Horizon 5 is vanaf 29 april beschikbaar voor de PlayStation 5. De standaard editie van de game is vanaf 27 april al te downloaden en installeren, eigenaren van de Premium Edition kunnen op 23 april de download alvast starten.