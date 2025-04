Microsoft heeft meerdere onaangekondigde games in de pijplijn zitten

Tijdens de Xbox Games Showcase in juni mogen we veel updates verwachten met betrekking tot reeds aangekondigde titels, maar natuurlijk heeft Microsoft ook nog wat aankondigingen achter de hand. Dit blijkt eens te meer uit uitspraken van Xbox topman Phil Spencer, die dit liet vallen in een interview met Variety.

Het jaar 2025 is voor Xbox een belangrijk jaar, omdat er veel titels uit hun studio’s verschijnen. Zo hebben we net Avowed en South of Midnight gehad en voor volgende maand staat DOOM: The Dark Ages op het programma, en dat is pas het topje van de ijsberg.

We hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken, want Spencer spreekt over meerdere onaangekondigde games, al ging hij niet op detail in.

“For us and the rest of this calendar year, I really feel great about the slate of games. We just had Avowed come out, and I have to go backwards and just say Obsidian continues to do a great job. We’ve obviously talked about The Outer Worlds 2, South of Midnight, DOOM. There’s more stuff, some stuff that’s unannounced and I’m walking in my head to make sure I don’t leak anything.”