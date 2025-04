Gerucht: Marathon krijgt in augustus open beta

Ontwikkelaar Bungie is momenteel hard bezig met de marketing voor hun aankomende sci-fi shooter Marathon. De reacties op de gameplay trailer die we eerder te zien kregen waren redelijk gemixt. Een voormalig Concord ontwikkelaar reageerde zelfs op deze feedback, en vroeg spelers om nog geen oordeel te vellen over de game. Gamers die hun oordeel bewaren tot zij zelf de game kunnen ervaren, hoeven niet al te lang meer te wachten. Bungie houdt namelijk in augustus een open beta.

We weten ondertussen dat Marathon niet free-to-play zal zijn, maar ook niet voor de hoofdprijs aangeboden zal worden. Bungie lijkt deze zomer pas meer informatie naar buiten te brengen over de prijs. Volgens bronnen van Paul Tassil, een Forbes journalist, gaat de titel naar alle waarschijnlijkheid 40 dollar kosten. Deze prijs valt in lijn met games als Concord en Helldivers 2. Volgens Tassil zal Marathon aangeboden worden in de vorm van meerdere edities en kunnen spelers de game na de open beta vooruitbestellen.

Op 23 april wordt er een gesloten alfa test gehouden. Bungie heeft zich naar alle waarschijnlijkheid bedacht over de geheimhoudingsclausule, en spoort spelers van de alfa nu aan om een open dialoog te behouden met de community. Dit zou de algemene consensus over de game positiever moeten maken.