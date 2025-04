Voormalige Concord ontwikkelaar vraagt om nu nog geen oordeel te vellen over Marathon

Bungie toonde onlangs de eerste beelden van hun nieuwste game ‘Marathon’ en kondigde daarbij ook de releasedatum van 23 september aan. Die onthulling werd echter met gemengde reacties ontvangen. Niet iedereen was 100% overtuigd van wat ze zagen én dan bleek ook nog eens dat het spel niet free-to-play zal zijn. Een live-service game die niet direct de beste indruk maakt én waarvoor je moet betalen? Doet dit een belletje rinkelen?

Ja, de vergelijking met Concord werd inderdaad al snel gemaakt. Een ex-ontwikkelaar van Concord heeft nu op Reddit van zich laten horen, waar hij Bungie en Marathon verdedigt. Hij vraagt om de game nu niet te gaan veroordelen voor de fouten die Concord maakte, het spel is namelijk nog niet uit, en om het een eerlijke kans te geven.

“After reading the comments about Marathon being Concord 2.0 on reddit, youtube, and twitch, I just wanted to share a little insight into what a forty year old man is feeling after dedicating a large portion of his life to making videogames. […]

I worked on Concord, and did my best. We came up short, please don’t punish others for our mistakes. We are all human beings who are trying to create something special, and Marathon is no different. Be kind, and be cool, as videogames are meant to be fun”