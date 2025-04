Marathon verschijnt op 23 september – gesloten alpha start deze maand

Na de aankondiging, een kleine twee jaar geleden tijdens de PlayStation Showcase, heeft Bungie zijn nieuwe game Marathon officieel uit de doeken gedaan. Daarbij is ook aangekondigd dat Marathon op 23 september verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bungie geeft aan dat Marathon een ‘premium-title’ zal zijn, maar géén ‘full-priced title’. De game is dus officieel geen ‘free-to-playgame’, maar zal ook niet de gebruikelijke 70 euro kosten zoals we dat tegenwoordig vaker zien bij nieuwe AAA-releases. De ontwikkelaar laat weten dat er in de zomer meer informatie bekendgemaakt zal worden, waaronder de prijs.

Voor spelers die alvast een voorproefje willen van wat Bungie te bieden heeft, is er een gesloten alpha beschikbaar. Je kunt je inschrijven via de officiële Discord-server van officiële Discord-server van Marathon.

Je kunt de nieuwe cinematic short en gameplay trailers hieronder bekijken. Wat vind jij ervan? Laat het ons weten in de reacties!