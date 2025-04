Bekijk hier de launch trailer van Forza Horizon 5 op de PlayStation 5

Microsoft brengt al langere tijd games van de Xbox over naar de PlayStation en na de recente release van Indiana Jones and the Great Circle is de volgende titel op het lijstje Forza Horizon 5. Deze game is vanaf 29 april verkrijgbaar op de console van Sony, tenzij je de Premium Edition aanschaft. In dat geval kan je via early access morgen al aan de slag.

Om de release van de game te vieren heeft Microsoft de launch trailer van de game uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken. In pakweg een minuut krijg je accolades te zien, feiten, veel verschillende beelden, nog meer auto’s, enzovoort. Kom in de sfeer en check de trailer hieronder.