Special | The Talos Principle: Reawakened – Ontwikkelaar Croteam is vooral bekend van hun Serious Sam-franchise, maar naast dat ze prima overweg kunnen met absurde shooters, kent het team ook talent op het gebied van puzzels maken. The Talos Principle is een filosofische puzzelgame uit 2014. Vorig jaar verscheen het zeer gewaardeerde vervolg, The Talos Principle 2, die wij met een uitstekende score beoordeelden. De oorspronkelijke game niet gespeeld, maar daar wel interesse in? Dan is het zeker de moeite waard om naar The Talos Principle: Reawakened te kijken. Een nieuwe versie die is voorzien van hedendaagse graphics, veel quality-of-life verbeteringen en meer. Wij gingen ermee aan de slag en vertellen je hieronder alles wat je moet weten.

In het begin

Deze franchise kenmerkt zich door creatieve puzzels te presenteren in een historische setting. In de eerste game bezoek je locaties geïnspireerd door onder andere het oude Griekenland en Egypte. Tussen de ruïnes, zuilen, muurschilderingen en meer, dien je afzonderlijke puzzels op te lossen om de tetromino’s te bemachtigen. Bij genoeg stukken kun je een veld vullen en dat opent nieuwe deuren of in het geval van de eerste game: nieuwe puzzel onderdelen, waardoor je weer een nieuwe reeks puzzels aan kunt gaan. Het puzzelen op zichzelf begint erg eenvoudig, maar wordt steeds complexer tot het moment dat je echte breinbrekers krijgt, waarbij het gevoel van voldoening enorm is als je het voltooit.

Onderweg kom je terminals tegen, waar je interactie mee kunt hebben en daarin komt ook het filosofische element naar voren. Hierdoor is deze franchise een behoorlijk vreemd eend in de bijt, want het combineert elementen van Tetris met moderne puzzels in een historische setting, aangevuld met terminals uit het Dos tijdperk. Een combinatie die uniek te noemen valt, maar juist zo kenmerkend is voor deze franchise. The Talos Principle 2 borduurde voort op die basis, maar speelde veel meer met de robots in de simulatie, waardoor het filosofische element meer een gezicht kreeg. Ook de omvang van de puzzels nam toe, waardoor die game een logische stap vooruit was.

Dit betekent echter niet dat het origineel nu achtergesteld is op die game, want nu tien jaar later hebben we weer met bijzonder veel plezier de game doorlopen. Wat dat betreft biedt The Talos Principle: Reawakened ook het complete pakket aan, want de uitbreiding Road to Gehenna wordt erbij geleverd, inclusief een nieuw hoofdstuk onder de noemer ‘The Beginning’. Nu ben je met de gewone game al snel uren bezig, wat dus nog wat aangevuld wordt met deze uitbreidingen. Onderaan de streep krijg je tientallen uren speelplezier en het mooie van deze nieuwe uitgave is dat het allemaal is geoptimaliseerd naar huidige maatstaven, inclusief quality-of-life verbeteringen.

Indrukwekkende presentatie

De game is opnieuw opgebouwd in de Unreal Engine 5, wat zorgt voor een uitstekende presentatie. Zo heb je nu de keuze om de game op een native 4K resolutie te spelen tegen 30fps, of een framerate van 60fps tegen een dynamische resolutie. Die laatste optie geniet onze voorkeur, omdat je relatief snel door de wereld beweegt en de hogere framerate simpelweg de meest soepele ervaring oplevert. Qua visuele presentatie zijn de verschillen ook niet te groot, waardoor je dus niet echt heel veel inlevert. In de Performance modus ziet de game er namelijk ook nog uitstekend uit. Tel daarbij op dat de textures van meer detail zijn voorzien, de belichting is verbeterd en ook het algemene grafische ontwerp naar een hoger niveau is getild.

Buiten dat wist de game destijds al veel indruk te maken met de audio en daarin is niks veranderd, ook nu weet het met de geluidseffecten, de stem van Elohim en alles wat erbij komt kijken de juiste snaar te raken. Met andere woorden: de audiovisuele presentatie is tip top in orde. Als je benieuwd bent naar het commentaar van de ontwikkelaars, is het mogelijk dit in te schakelen voor meer context achter de puzzels. Een andere toevoeging in het kader van quality-of-life is de mogelijkheid bij de opnamepuzzels om de opname te pauzeren, waardoor je niet langer gebonden bent aan de volledige loop bij het afspelen. Dit kan met name bij grootschalige puzzels erg fijn zijn, omdat de loop van vrij lange duur is. Daarnaast zijn er meer opties met betrekking tot de instellingen, zoals een FOV-slider, mocht je dat prettiger vinden. Kortom, aan veel aspecten is gedacht om deze nieuwe uitgave tot een waardevolle toevoeging te maken.

Conclusie

Als je The Talos Principle ooit gespeeld hebt, dan weet je precies wat je kan verwachten. De toevoeging van een nieuw hoofdstuk is erg fijn, idem dito voor de inclusie van Road to Gehenna. De game op zichzelf was al uitstekend en met verbeterde graphics, verschillende quality-of-life verbeteringen, alsook toegevoegd commentaar van de ontwikkelaar, is het totaalpakket meer dan prima te noemen. Audiovisueel is het in het nieuwe jasje wederom enorm genieten, de puzzels weten ook weer te boeien en het filosofische aspect geeft de game een eigen identiteit. Of je nu speler van het origineel bent of nieuwkomer, The Talos Principle: Reawakened is de moeite waard als je ook maar een beetje van creatieve puzzels houdt.