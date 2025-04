RoboCop: Rogue City Unfinished Business verschijnt op 17 juli

Fans van RoboCop hoeven niet lang meer te wachten voor zij aan de slag kunnen met de uitbreiding voor RoboCop: Rogue City. Dit blijkt uit een nieuwe story trailer gedeeld door uitgever Nacon. Zoals te zien in de onderstaande video kunnen we vanaf 17 juli aan de slag met RoboCop: Rogue City – Unfinished Business.

De uitbreiding speelt zich af in het megacomplex beter bekend als The OmniTower, waarin RoboCop zich een weg moet banen naar de bovenste verdieping. De originele RoboCop acteur, Peter Weller, zal net als in Rogue City de stem inspreken van de ijzersterke detective.

Unfinished Business is een op zichzelf staande uitbreiding. De DLC speelt zich af na het verhaal van Rogue City, maar je hoeft de originele game niet te bezitten. Je kunt de uitbreiding dus apart aanschaffen. Lees hieronder een beschrijving van Unfinished Business.

“In addition to an all-new adventure, players can look forward to a host of new additions and innovations, including new weapons such as the Cryo Cannon, enemies including androids with katanas, and devastating finish moves. What’s more, some gameplay sequences will allow players to relive events through thrilling flashbacks, giving them the opportunity to play, for the very first time in a video game, as Alex Murphy himself.”