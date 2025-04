Split Fiction verfilming wordt werkelijkheid

Niet al te lang geleden bracht ontwikkelaar Hazelight Studios de coöpgame Split Fiction uit. De game was een grote hit en zette de standaard voor toekomstige coöp titels van zowel Hazelight als andere ontwikkelaars. Deze keer blijft het niet alleen bij een game, want er wordt namelijk gewerkt aan een verfilming.

Uit een recent artikel van Variety blijkt dat het gerucht van een verfilming werkelijkheid is geworden, en dat niemand minder dan Sidney Sweeney een hoofdrol zal hebben in de film. In Split Fiction krijgen de spelers de controle over twee personages, dus wie de tweede hoofdrol op zich neemt is nog niet bekend. We weten ook nog niet of Sweeney de rol van Mio of Zoe zal gaan spelen.

Het script van de verfilming zal geschreven worden door Rhett Reese en Paul Wernick, schrijvers van Deadpool & Wolverine. Verder zal Jon M. Chu de film regisseren. Wanneer we de film kunnen verwachten, is nog niet bekend.