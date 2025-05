Split Fiction is al 4 miljoen keer over de toonbank gegaan

Hazelight heeft via Bluesky bekendgemaakt dat Split Fiction inmiddels meer dan 4 miljoen keer verkocht is. De game verscheen begin maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

4 MILLION!!!!

So many of you have picked up Split Fiction already, it’s amazing… Seeing the fun you have with our game and the love you show for Mio, Zoe and each other warms our hearts here at Hazelight ❤️ And so many hot dogs made…