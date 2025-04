Preview | F1 25 – Zoals elk ander jaar komt Codemasters ook dit jaar weer met een nieuwe game in de Formule 1 franchise. De release laat niet lang meer op zich wachten, want op 30 mei ligt de titel in de winkels voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de afgelopen weken is Codemasters begonnen met het delen van meer informatie over de titel, met name de veranderingen en vernieuwingen die ze hebben doorgevoerd. Wij woonden onlangs een uitgebreide presentatie bij en in deze preview kunnen we je daar nog meer over vertellen. Liefhebbers van de sport opgelet: deze game belooft weer een goede stap vooruit te zetten.

Braking Point 3.0

Een aantal jaren terug is Codemasters begonnen met een verhaallijn in de Formule 1-games, waarvan we om het jaar een nieuw hoofdstuk krijgen. Het is inmiddels van 2023 dat we het tweede hoofdstuk konden beleven en dit jaar duiken we in het derde gedeelte. Waar we in de eerste twee hoofdstukken te maken kregen met interne drama en de opmars van Konnersport, draait het derde hoofdstuk om kansen op de titel. Het team is door de jaren heen gegroeid en heeft genoeg capaciteit om het gevecht met de andere topteams aan te gaan. Dit gaat echter gepaard met de nodige chaos en drama, waarbij naar eigen zeggen het erfgoed van het team op het spel staat. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is afwachten, maar afgaande op de eerste twee hoofdstukken belooft het weer een leuk avontuur te worden.

Een verschil ten opzichte van de eerdere hoofdstukken is dat je niet langer gebonden bent aan een specifiek personage. Per scenario is het namelijk mogelijk om te bepalen met welke van de twee coureurs je het avontuur aangaat. De resultaten die je daarmee boekt hebben logischerwijs weer impact op de verdere ontwikkeling van het verhaal, waarbij je tijdens het racen ook te maken krijgt met verschillende opdrachten. Dit alles vormt samen telkens het uitgangspunt voor de volgende stap in het verhaal. Hoeveel impact de keuze voor coureur en de opdrachten precies hebben is niet bekend, maar er zouden verschillende uitkomsten zijn aan het einde van de rit.

Naast dat Braking Point 3.0 in dat opzicht net wat meer variatie lijkt te kennen, heeft Codemasters ook andere zaken wat aangepast. Elementen als omgaan met zakelijke e-mails, social media en de pers hebben meer wisselende opties en uitkomsten op basis van je acties en keuzes. Daarnaast is de benadering van de pers ook wat aangepast. Waar je voorheen juist de journalist en cameraman zag, is dat nu omgedraaid en zie je bij het beantwoorden de coureur in kwestie, zodat het meer aansluit op hoe het er in werkelijkheid aan toegaat. Je krijgt een meer televisie-achtige beleving in dat opzicht. Heel belangrijk is dat laatste niet, maar desalniettemin een leuke aanpassing. Veel boeiender in dat opzicht is dat het nu mogelijk is om na het afronden van het verhaal direct door te stromen naar de carrière modus, wat dus ook betekent dat Konnersport in het officiële seizoen het elfde team op de grid is.

Vernieuwingen in MyTeam

In 2022 introduceerde Codemasters MyTeam, wat je toelaat om zowel de baan op te gaan als het team in z’n geheel te managen. Deze modus keert natuurlijk terug in F1 25, maar dan wel met de nodige veranderingen. Waar je voorheen eigenaar/coureur was, gaat dat idee nu overboord en ben je echt de manager van het team in plaats van dat je je ook op de baan bezighoudt. Je zult je moeten bekommeren om twee coureurs, wat veel logischer is. In de voormalige opzet koos je immers altijd voor jezelf en dat weerspiegelt niet de authenticiteit van de Formule 1. Nu je echt eigenaar bent, draait het om de beste prestaties van beide coureurs en je team zelf, waardoor je het veel objectiever kunt benaderen.

Gaandeweg een carrière zul je aan de lopende band keuzes moeten maken. Dit geldt voor je coureurs, acties op de baan, ontwikkelingen in je team, met de auto’s, enzovoort. Elke keuze die je maakt levert weer XP op en dat gebruik je vervolgens om nieuwe perks vrij te spelen. Daarmee kan je je weer in management specialiseren, waardoor je in bepaalde gebieden sterker bent dan de manager van een ander team, wat voor een boeiende dynamiek moet zorgen. Want waar jij sterk in bent als manager, zal dat effect hebben op hoe je team zich ontwikkelt en dus indirect ook op de resultaten op de baan.

In dat kader is ook de fan rating erg belangrijk, want door doelstellingen te voltooien zul je aan populariteit winnen. Tegelijkertijd heb je ook te maken met sentiment, wat bij een team als Williams veel hoger is dan bij een team als Haas. Maar dat kan je met goede prestaties weer omdraaien, wat dan weer nieuwe mogelijkheden oplevert. Zo heeft elk team zijn eigen voor- en nadelen, waarbij het jouw taak is om ze op de juiste weg te houden en naar succes te leiden. Dit vertaalt zich weer naar de keuze in coureurs, de ontwikkelingen die je voor de auto’s kiest en meer. Maar ook achter de schermen krijg je veel invloed op hoe het reilen en zeilen verloopt. Alloceer mensen op verschillende afdelingen, stel hoofden aan, communiceer met hen, maak keuzes en ga zo maar door.

Diepere R&D

Een belangrijk onderdeel in de Formule 1 is natuurlijk de ontwikkeling van auto’s. Waar dat voorheen ging op basis van punten spenderen aan een onderdeel, afwachten en het onderdeel monteren, zit hier nu meer diepgang in. Het concept van Research & Development is nu namelijk gesplitst. Bij de eerste heb je punten nodig om het onderzoek uit te voeren. Eenmaal dat onderzoek afgerond, zal je vervolgens de kosten nog moeten maken om de ontwikkeling daadwerkelijk uit te laten voeren. Daarbij heb je nu de keuze om dat simultaan voor de auto’s te doen, wat langer duurt, maar meer profijt oplevert op termijn. Ook kan je kiezen om een ontwikkeling op één auto af te stemmen, wat sneller gaat, maar dat kan weer impact hebben op de gemoedstoestand van de andere coureur, die zich achtergesteld voelt.

Daarbij is het ook niet uitgesloten als je voor een simultane ontwikkeling kiest, dat één van de twee faalt, waarbij je alsnog het dilemma hebt aan welke coureur je het nieuwe onderdeel geeft. Het zijn allemaal onberekenbare factoren, die stuk voor stuk impact hebben op hoe dit uiteindelijk uitpakt op de baan. Daarbij heb je ook te maken met sponsoren, waarbij je nu met een specifiek merk een soort loyaliteit kunt opbouwen. Als jij een goede band hebt met een sponsor kan je die verder verdiepen en dat kan je op termijn weer meer geld opleveren, ook al betekent dat een lucratievere deal in eerste instantie afslaan. Of ga je juist hier tegenin en kies je voor het snelle geld? Met andere woorden: de diversiteit in keuzes neemt nog verder toe in deze nieuwe game.

Andere veranderingen

Ook de gewone carrière modus ziet hier en daar wat veranderingen. Zo zijn er nog meer coureurs beschikbaar, zelfs vanuit de Formule 3. Hiermee kun je in de Formule 1 stappen, maar vanzelfsprekend kan je ook voor het huidige roster aan coureurs gaan. Hoewel de keuze voor coureurs uit andere klassen, alsook iconen misschien niet het meest realistische is, heb je als speler wel veel meer vrijheid en dat zou voor meer speelplezier moeten zorgen. Het is daarbij overigens mogelijk dat ook andere teams door de jaren heen iconen aantrekken, esport coureurs of Formule 3-coureurs, waarbij je als speler wel de mogelijkheid hebt om specifieke coureurs uit te schakelen als je vindt dat die er niet bij mogen horen. Buiten dat is de MyCareer modus vooral meer van hetzelfde en gezien die modus al jaren meer dan prima is, verwachten we dat dat wel goed zit. Leuk is in ieder geval dat Konnorsport nu een nieuw team op de grid is, waardoor het aantal auto’s naar 22 toeneemt.

Tot slot heeft Codemasters de LIDAR techniek toegepast op een aantal circuits. Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka en Imola om precies te zijn. Dit betekent dat de weergave van deze banen authentieker is dan ooit tevoren. Dit is voornamelijk terug te zien in het asfalt, waarbij elk hobbeltje nog nauwkeuriger is weergegeven, maar ook de vegetatie rondom de baan oogt accurater. In aanvulling daarop biedt F1 25 ook een paar circuits die je in tegengestelde richting kunt rijden. Veel zijn het er niet, want het betreft hier Silverstone, Spielberg en Zandvoort. Hierbij geeft Codemasters aan dat het meer is dan enkel een baan even spiegelen, er zit dus effectief werk in en dat maakt ook dat niet elke baan hiervoor geschikt is. Vandaar dus dat het aanbod relatief beperkt is.

Voorlopige conclusie

Codemasters weet al jaren met de F1-games prima racetitels af te leveren en dat zal ogenschijnlijk met F1 25 niet veel anders zijn. Men borduurt voort op de basis die we reeds kennen, maar voegt daar in verschillende modi wel de nodige vernieuwingen aan toe. Dit zorgt voor een meer authentieke weergave van de sport en de terugkeer van Braking Point is sowieso leuk, die ook meer diepgang lijkt te kennen dan voorheen. Buiten de genoemde zaken mogen we ook een link met de Formule 1-film van Brad Pitt verwachten, vernieuwingen met betrekking tot customization, de multiplayer en ga zo maar door. Met andere woorden: F1 25 lijkt op dit moment genoeg in huis te hebben om de liefhebbers van de sport weer een jaar te bekoren. Eind mei delen we je ons eindoordeel.