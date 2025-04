Hitman in Mario pak – Hitman Switch 2 pre-order trailer stoomt ons alvast klaar

Door de verbeterde hardware van de Nintendo Switch 2 zullen we steeds meer mainstream games naar het platform zien komen. De beurt is nu aan Hitman: World of Assassination. Ontwikkelaar IO Interactive heeft een trailer gedeeld waarin we onder andere de pre-order voordelen te zien krijgen. Hitman: World of Assassination – Signature Edition komt op 5 juni uit.

Als er iets is wat wij niet eerder gezien hebben, is het Hitman in een door Mario en Luigi geïnspireerd pak. Of we de beste man dan nog serieus kunnen nemen moet maar blijken. Toch wordt deze fantasie werkelijkheid voor gamers die de game vooruit bestellen. Het Luigi pak zal alleen beschikbaar zijn voor pre-orders van het fysieke exemplaar. Naast deze outfits krijgen spelers een gouden moersleutel, rode paddenstoel en “Fire 47” pak.

Er zijn nog geen verdere details bekend over de Switch 2 release, al weten we wel dat IO Interactive de aankomende 007-game ook uit zal brengen voor de Nintendo Switch 2.