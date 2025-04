Clair Obscur: Expedition 33 is tot op heden de best beoordeelde game van 2025

Eerder deze week bracht Sandfall Interactive hun debuutgame Clair Obscur: Expedition 33 uit. In onze review heb je reeds kunnen lezen dat we erg onder de indruk zijn van deze titel en zo zijn er veel media die hetzelfde denken.

Sterker nog: op dit moment is deze game de best beoordeelde game van 2025. Dit op basis van de gemiddelde score die de titel op zowel OpenCritic als Metacritic heeft. Op de eerstgenoemde site staat de game met een gemiddelde van 9.1. Bij Metacritic is het gemiddelde 9.2.

Een schitterende prestatie, met name voor een ontwikkelaar die met deze game hun eerste titel uitbrengt. Of de game die positie van best beoordeelde game van 2025 kan vasthouden is natuurlijk afwachten, maar voor nu staan ze bovenaan.

Heb jij Clair Obscur: Expedition 33 al gespeeld?