Skate. vereist een permanente online connectie

Ontwikkelaar Full Circle werkt al een lange tijd aan de reboot van skate., die tot op heden geen releasedatum heeft. Wel weten we dat de game dit jaar nog in early access gaat, maar wanneer precies is aankijken.

Via een nieuwe update op het blog van de game heeft de ontwikkelaar bekendgemaakt dat de early access planning niet is veranderd, dus we kunnen ergens dit jaar gaan skaten in een vroege versie. Nieuw is het detail met betrekking tot online connectiviteit.

De game beschikt namelijk niet over een offline modus, dus om te kunnen spelen dien je continu online te zijn. De reden hiervoor wordt ook toegelicht, namelijk:

“The game and city are designed to be a living, breathing massively multiplayer skateboarding sandbox that is always online and always evolving. You’ll see bigger things evolve, like changes to the city over time, as well as smaller things, like live events and other in-game activities. In order to deliver on our vision of a skateboarding world, the game will always require a live connection. That is probably not much of a surprise if you’ve been in our playtest.”