CD Projekt RED heeft vertrouwen in de Switch 2-versie van Cyberpunk 2077

Vandaag de dag is Cyberpunk 2077 een populair en geliefd spel, maar je herinnert je vast nog wel een tijd waar dat absoluut niet het geval was. Toen de game indertijd op de Xbox One en PS4 uitkwam, was het een ware technische ramp en het spel was eigenlijk grotendeels onspeelbaar door alle bugs en problemen. Laatst kondigde ontwikkelaar CD Projekt RED aan dat ze hun spel nu ook naar de Nintendo Switch 2 zullen brengen, maar zal deze console erin slagen het spel (en diens uitbreiding) goed draaiende te krijgen?

In een gesprek met Game File zegt Tim Green van CD Projekt RED dat het team optimistisch is. Dit zullen de verschillende resoluties zijn op de Switch 2:

Daarnaast laat hij ook weten dat men veel heeft geleerd uit de fouten van het verleden en dat men deze keer beter voorbereid de game zal uitbrengen. Men heeft gebouwd op de basis die er was en men heeft er vertrouwen in dat de Switch 2-versie geslaagd zal zijn.

“Cyberpunk 2077 has seen a tremendous amount of ongoing love as we’ve continued to improve the game. In bringing the Ultimate Edition to Nintendo Switch 2 we were able to build on top of that already solid base.

Development still had challenges, of course, as any development process does, but we’ve been careful in picking tradeoffs to not compromise the game’s vision.

We haven’t had to fight with fitting into memory. And the speed of the data storage has helped alleviate some of those early streaming problems. This has allowed us to focus our attention on improving other things, and we’re very happy with the result.”