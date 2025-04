Teast Capcom Resident Evil 9 in een nieuwe Resident Evil 4 video?

De remake van Resident Evil 4 blijft enorm populair. Wereldwijd zijn er reeds meer dan tien miljoen exemplaren van de videogame over de toonbank gegaan, een mijlpaal die Capcom gepast viert met een video waarin de fans bedankt worden. Speurneuzen hebben echter hun vergrootglas op het filmpje gezet en menen een verwijzing naar het naderende negende deel gevonden te hebben.

Op het einde van de video duikt er een houten kruis op, waarop in verschillende talen een bedankje vermeld staat. Als je dat kruis echter negentig graden naar rechts draait, krijg je plots het Romeinse cijfer IX, oftewel 9. Zou dit op erop kunnen wijzen dat we binnenkort eindelijk concrete informatie over deze titel kunnen verwachten? Of zijn we nu echt spoken aan het zien?