Cyberpunk 2077 op de Nintendo Switch 2 is de ultieme on-the-go ervaring

In de nieuwste Creator’s Voice video van Nintendo zien we hoe CD Projekt RED hard heeft gewerkt om Cyberpunk 2077 naar de Nintendo Switch 2 te brengen. Het was een stevige uitdaging, maar het is de studio gelukt om hun gigantische RPG met alle DLC volledig speelbaar te maken op Nintendo’s nieuwe console.

Charles Tremblay, VP Technology bij de Poolse ontwikkelaar, zegt dat terugkerende spelers zich meteen thuis zullen voelen, maar ook kunnen rekenen op enkele vernieuwingen. Eén daarvan is het innovatieve gebruik van de Joy-Cons, die je nu kunt gebruiken als virtuele katana’s.

“I do think the Nintendo Switch 2 is the best way to experience the game on the go.” – Charles Tremblay, VP Technology bij CD Projekt Red