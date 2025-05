Leer de mensen achter Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game kennen

In de nabije toekomst verschijnt er een nieuwe The Lord of the Rings-game en aangezien de laatste game met betrekking tot de franchise nu niet echt een succes was, kunnen we dat wel gebruiken. In Tales of the Shire ben jij een schattige Hobbit en ontdek je het leven in de Shire.

Mocht je kennis willen maken met het team achter de game, dan moet je zeker de onderstaande video even bekijken. In een korte tien minuutjes gaan ze ietsje dieper in op de game en zo krijg je zowel wat gameplay beelden te zien, alsook de personen zelf.

De game zelf werd recent uitgesteld naar 29 juli, en zal dan verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.