Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game vraagt niet om een high-end pc

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game is een paar keer uitgesteld, maar 29 juli komt het spel dan toch echt uit. Om pc-bezitters alvast voor te bereiden zijn de systeemeisen van de game vrijgegeven.

Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je buiten de boot valt als jouw pc niet de allernieuwste hardware bevat. De minimale systeemeisen zijn namelijk een Intel Core i5-7600K of AMD Ryzen 3 1200 in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 770 (4GB), AMD Radeon R9 270X (4GB) of een Intel Arc A580 (8GB). Het spel draait dan op 1080p en 30 frames per seconde. De grafische settings komen dan niet verder dan ‘very low’.

Wil je Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game op 1440p en 60fps spelen, met de grafische settings op ‘high’, dan moet je pc beschikken over een Intel Core i5-10600 of AMD Ryzen 5 8400F. Je grafische kaart moet dan minimaal een Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8GB) of AMD Radeon RX 6750 XT (12GB) zijn.

De volledige eisen zijn als volgt:

Systeemeisen