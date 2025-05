Nieuwe Mafia: The Old Country video gaat dieper op de game in

Gisteren kondigde 2K Games de releasedatum van Mafia: The Old Country aan en ook werd er een nieuwe gameplay trailer gedeeld. Nadien is er nog een ‘Developer Insights’ video uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

In deze video gaan verschillende mensen uit het ontwikkelteam dieper op de game in. Zo vertellen ze meer over de verhaalvertelling in de game, de gameplay, de structuur, enzovoort. Kortom, check de video om een goede indruk van deze aankomende titel te krijgen.

Mafia: The Old Country is vanaf 8 augustus verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.