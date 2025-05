En cut! De opnames van het tweede Fallout-seizoen zitten erop

Films en series die gebaseerd zijn op videogames zijn de laatste jaren weer helemaal hip én – durven we het zeggen – soms ook best wel kwalitatief. De Fallout tv-serie werd, bijvoorbeeld, goed ontvangen door het publiek en het was dus ook geen verrassing dat er al snel een tweede seizoen werd aangekondigd.

Dat tweede seizoen heeft momenteel nog geen releasedatum gekregen, maar op X werd wel aangekondigd dat de opnames er inmiddels op zitten. Uiteraard moet er nog heel wat gebeuren alvorens we de serie weer op ons scherm te zien krijgen, maar het is wel een belangrijke mijlpaal. Hopelijk moeten we niet al te lang meer wachten!

“Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production.“