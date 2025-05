Mooie cijfers voor DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages is vanaf 15 mei verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel we nog een paar dagen moeten wachten, verliep gisteren wel het embargo op de reviews en dat brengt ons zoals gebruikelijk bij een overzicht van cijfers.

De nieuwe shooter van Id Software valt wereldwijd in de smaak, zoals op te maken valt uit het overzicht aan scores gedeeld via Metacritic. De hoogste score tot op heden is een 10 en het laagste dat de game krijgt is 6.0, al ligt het overgrote deel een stuk hoger. Kortom, een uitstekende titel.

GameSpew – 10

Player 2 – 10

Screen Rant – 10

Toisto – 10

COGconnected – 9.5

WellPlayed – 9.5

Xbox Era – 9.5

Gamers Heroes – 9.5

Loot Level Chill – 9.5

Generación Xbox – 9.4

ElDesmarque – 9.4

XGN – 9.2

CD-Action – 9.0

Creative Bloq – 9.0

Checkpoint Gaming – 9.0

Combo Infinito – 9.0

The Games Machine – 9.0

TrueGaming – 9.0

Pure Xbox – 9.0

Cultura Geek – 9.0

Gamesurf – 9.0

Noisy Pixel – 9.0

Game8 – 8.8

MondoXbox – 8.7

CGMagazine – 8.5

But Why Tho? – 8.5

GaminTrend – 8.5

Critical Hits – 8.5

Press Start Australia – 8.5

ComicBook – 8.0

Gameliner – 8.0

Digital Spy – 8.0

Inverse – 8.0

Gamer.no – 8.0

IGN Benelux – 8.0

JeuxActu – 8.0

Push Square – 8.0

VGC – 8.0

PCMag – 8.0

TheSixthAxis – 8.0

GameSpot – 8.0

Power Unlimited – 7.8

MGG – 7.5

Digital Trends – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

Metro GameCentral – 7.0

Stevivor – 6.5

Dexerto – 6.0

