NBA 2K26 ligt in september in de winkels

Het zal niemand meer verbazen, maar er komt weer een nieuw deel aan in de NBA 2K-reeks. Basketbal fans kunnen op 5 september van dit jaar weer helemaal los gaan op het digitale basketbalveld.

In NBA 2K26 staat vooral ‘hyper realisme’ hoog in het vaandel, tenminste als je een PlayStation 5, Xbox Series X|S of pc hebt. De game komt ook naar de PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One, alleen wordt de eerder genoemde ‘feature’ op deze platforms niet ondersteund.

NBA 2K26 wordt ook uitgegeven voor de Nintendo Switch 2, maar het is niet helemaal duidelijk of ook hier ‘hyper realisme’ op van toepassing is. Het persbericht geeft aan dat dit wel het geval is, maar op de FAQ-pagina van het spel worden echter alleen de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc aangegeven voor deze feature.

De ‘cover athlete’ voor NBA 2K26 is Shai Gilgeous-Alexander van Oklahoma City Thunder. Hij zal te zien zijn op de voorkant van de reguliere versie. Voor de WNBA Edition is Angel Reese van de Chicago Sky gekozen en Carmelo Anthony van de Los Angeles Lakers prijkt op het doosje van de Superstar Edition.

Er is ook een trailer van NBA 2K26 vrijgegeven en die check je hieronder.