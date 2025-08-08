2K en Visual Concepts laten meer weten over de verbeteringen van NBA 2K26

2K en Visual Concepts hebben al wat details gedeeld over NBA 2K26, maar dat is niet alles wat de game te bieden heeft. Er zijn nog veel meer vernieuwingen doorgevoerd in de basketbalsimulatie en deze informatie is nu naar buiten gekomen.

Een van de dingen die is veranderd is het werpen van de bal. Er wordt nu gebruik gemaakt van de ‘Rhythm Shooting’-mechaniek. Hiermee kan je je eigen timing bepalen wat betreft wanneer je de bal loslaat. Bovendien kan je layup stijlen met elkaar mixen.

Voor het defensieve gedeelte is de rebound timing feedback aangepast, zodat je beter weet wanneer je moet springen om de bal te bemachtigen na een rebound. Je kunt ook gebruikmaken van ‘Quick Protect’, die je speler meer kansen biedt om de tegenstander tegen te houden te scoren. Betere AI zorgt er voor dat computer gestuurde spelers/teams zich aanpassen naar jouw speelstijl en defensief zullen teams je veel beter onder druk zetten.

Er valt nog meer te vertellen over NBA 2K26, maar dat zal op een latere datum gebeuren. Om zelf met het spel aan de slag te gaan moet je wachten tot 5 september.