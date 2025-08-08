Logo
theme-switch

2K en Visual Concepts laten meer weten over de verbeteringen van NBA 2K26

Nieuws
Patrick Zwarts on 08 August 2025 om 10:21

blank

2K en Visual Concepts hebben al wat details gedeeld over NBA 2K26, maar dat is niet alles wat de game te bieden heeft. Er zijn nog veel meer vernieuwingen doorgevoerd in de basketbalsimulatie en deze informatie is nu naar buiten gekomen.

Een van de dingen die is veranderd is het werpen van de bal. Er wordt nu gebruik gemaakt van de ‘Rhythm Shooting’-mechaniek. Hiermee kan je je eigen timing bepalen wat betreft wanneer je de bal loslaat. Bovendien kan je layup stijlen met elkaar mixen.

Voor het defensieve gedeelte is de rebound timing feedback aangepast, zodat je beter weet wanneer je moet springen om de bal te bemachtigen na een rebound. Je kunt ook gebruikmaken van ‘Quick Protect’, die je speler meer kansen biedt om de tegenstander tegen te houden te scoren. Betere AI zorgt er voor dat computer gestuurde spelers/teams zich aanpassen naar jouw speelstijl en defensief zullen teams je veel beter onder druk zetten.

Er valt nog meer te vertellen over NBA 2K26, maar dat zal op een latere datum gebeuren. Om zelf met het spel aan de slag te gaan moet je wachten tot 5 september.

Geen reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

Meer NBA 2K26

Meer
blank 10

NBA 2K26 ligt in september in de winkels

Het zal niemand meer verbazen, maar er komt weer een nieuw deel aan in de NBA 2K-reeks. Basketbal fans kunnen op 5 september van dit jaar weer helemaal los gaan op het digitale basketbalveld. In NBA 2K26 staat vooral ‘hyper realisme&...

blank

Patrick Zwarts