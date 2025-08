NBA 2K26 trailer toont de verbeterde animaties dankzij ProPLAY-technologie en Motion Engine

2K heeft de eerste gameplaydetails onthuld voor NBA 2K26 en belooft dit jaar een snellere, vloeiendere en realistischer ervaring dankzij de vernieuwde ProPLAY-technologie. Deze tech vertaalt echte NBA-beelden direct naar animaties in de game, wat zorgt voor meer persoonlijkheid per speler én een natuurlijker verloop van acties zoals dribbles, lay-ups en sprongen.

Een andere grote vernieuwing is de Motion Engine, aangedreven door machine learning. Hiermee worden bewegingen zoals rennen, schieten en afzetten soepeler en responsiever dan ooit. Volgens 2K is dit de grootste sprong in animatie sinds NBA 2K21.

Ook qua gameplay wordt er geschaafd. Rhythm Shooting biedt spelers meer controle en betere visuele feedback bij elk jumpshot. Daarnaast zijn er Signature Go-To Post Shots en kun je lay-upstijlen mixen. De verdediging krijgt ook aandacht, met betere botsingsdetectie, verbeterde rebound timing en een Quick Protect-move voor balcontrole.

De AI is verder aangescherpt: aanvallers zoeken actief naar scoringskansen via drive-and-kick plays, terwijl verdedigers intelligenter dubbeldekken toepassen. Een nieuw intermediair tutorial-systeem helpt spelers bovendien om de overstap te maken van basisbeheersing naar geavanceerde moves.