Capcom toont screenshots van mobiele game Resident Evil: Survival Unit

Later dit jaar lanceert Capcom Resident Evil: Survival Unit, een strategische multiplayergame voor mobiele platformen. Een precieze releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid, maar de officiële omschrijving – die je hieronder kan lezen – belooft diepgaande gameplay en een originele verhaallijn vol raakvlakken met de rest van de franchise.

“Set in a parallel universe, the game presents an original storyline that builds upon the Resident Evil world while diverging from the original series. Players will enjoy a deep, immersive strategy experience that blends real-time decision-making with the thrill of survival.”