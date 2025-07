Ghost of Yotei draagt vrijheid hoog in het vaandel

Een nadeel van het openwereldgenre is dat veel titels na verloop van tijd beginnen aan te voelen als checklists, waarin je gewoon van A naar B gaat om een lijst met activiteiten af te kunnen vinken. Ghost of Yotei probeert zich bewust te distantiëren van dat soort ervaringen en wil spelers meer dan ooit complete vrijheid aanbieden.

Je doet in deze game vooral waar je zin in hebt. Dit houdt in dat je regelmatig je verrekijker boven zal halen, om vervolgens die uithoeken van de wereld op te zoeken die er het interessantst uitzien. Hierbij is het belangrijk dat je je tijd neemt, zodat je echt het maximale uit de ervaring haalt. Wij zijn er alvast helemaal voor gewonnen.

“The world of Yotei is vast. But it’s not about checking everything off. It’s about engaging with what excites you.”