Judas bevat geen microtransacties

In een interview met Lawrence Sonntag van Nightdive Studios omschreef Ken Levine, die momenteel werkt aan Judas, de game als een ‘old-school’ en ’traditionele’ singleplayer game. Wat dat precies betekent? Dat legt Levine uit.

Hij legt uit dat het gaat om games zoals de spellen waarmee hij is opgegroeid: compleet op het moment van aankoop, zonder verdere vormen van monetisatie. Wel plaatst Levine de kanttekening dat hij ontwikkelaars die microtransacties gebruiken niet wil bekritiseren, maar dat dit simpelweg het type game is dat hij al van jongs af aan speelt en nog steeds waardeert.

“I grew up playing single-player games. And I grew up before certain types of monetisation existed. I’m not here at all to say this is bad, or this is good, right? That’s not really my thing. I know the kinds of games I like to make, and so we never made a game… like, Judas is a very old-school game.”