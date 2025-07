John Wick Hex is alleen vandaag nog aan te schaffen

John Wick Hex kwam in oktober 2019 uit voor de pc en in mei 2020 werd er ook een PlayStation 4-versie uitgegeven. Zeven maanden later kwam de tactical-RPG naar de Nintendo Switch en Xbox One. Heb je dit spel nog niet gekocht, maar staat het wel op je wensenlijst, dan zal je snel moeten beslissen of je het spel wilt kopen of niet.

Big Fan Games heeft laten weten dat John Wick Hex vanaf 17 juli 2025 niet langer te koop aangeboden zal worden. Dit geldt voor alle platforms waarop het spel is uitgekomen. De reden hiervoor werd niet duidelijk gemaakt door de uitgever, maar wellicht heeft het met rechten te maken.

“John Wick Hex will be removed from sale on all platforms beginning July 17th, 2025.After July 17th, 2025, existing owners of John Wick Hex will still be able to access the game via their digital libraries (PC/Console) and/or physical copies (Console), however new purchases of John Wick Hex will not be possible, regardless of platform or storefront.”