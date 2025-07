God of War ontwikkelaar werkt mogelijk aan een oude IP

Eergisteren konden jullie hier al lezen dat Sony Santa Monica Studio vlijtig aan een nieuw project sleutelt. Volgens bekend journalist Jason Schreier zou de ontwikkeling zelfs zeer vlot verlopen. De man omschrijft de game als de ‘next big thing’ en dat doet natuurlijk likkebaarden. Met de God of War-franchise heeft Sony Santa Monica Studio zijn strepen namelijk meer dan verdiend.

Schreier, die wel vaker over inside informatie beschikt die achteraf helemaal juist blijkt te zijn, heeft op ResetEra nog meer in zijn kaarten laten kijken. Hij hint dat het project gebaseerd is op een oude IP… die Sony Santa Monica Studio zal laten aanvoelen als nieuw. Een heruitvinding dus, iets wat de ontwikkelaar al met glans deed in 2018 met de eigen God of War franchise.

We zijn erg benieuwd welke bekende reeks Sony Santa Monica Studio binnenkort weer leven in zal blazen.

“I’ll put it this way: it’s not a new IP but it might feel like one. Maybe that’s why people are confused. Please don’t ask me more questions about this – if I wind up reporting more information at any point in the future it’ll be in an article, not on a forum.

And that the sci-fi stuff (that people have apparently believed for years now?) is nonsense.”