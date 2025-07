Sucker Punch zou graag weer aan inFAMOUS willen werken, maar dat is nu niet mogelijk

Sucker Punch kennen we natuurlijk van Ghost of Tsushima en momenteel werkt deze ontwikkelaar aan Ghost of Yotei. Voor deze franchise was inFAMOUS natuurlijk hun paradepaardje, maar na Second Son en First Light is deze reeks in de koelkast gelegd.

Komt er ooit een nieuwe inFAMOUS? Die vraag werd Nate Fox, de creative director bij de ontwikkelaar, in een interview van Game Informer gesteld. Fox zegt hierop dat hij heel graag weer aan inFAMOUS zou willen werken, maar dat het momenteel niet mogelijk is.

“I would love to work on more Infamous. I would love to see a trilogy rerelease, but Sucker Punch is a one game at a time shop, and right now we are very focused on finishing Ghost of Yōtei.”

De ontwikkelaar richt zich op één titel per keer en de focus ligt nu bij Ghost of Yotei. Wat ze hierna gaan doen is niet bekend, maar er bestaat zeker een kans dat inFAMOUS weer opgepikt wordt, al is het ook goed mogelijk dat ze doorgaan met de Ghost of-franchise.