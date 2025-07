Ghost of Yotei zal geen referenties aan Ghost of Tsushima bevatten

Hoewel Ghost of Yotei een nieuwe game in de reeks van Sucker Punch is, zal de game geen referenties aan Ghost of Tsushima bevatten. De game speelt zich 300 jaar na het eerste deel af en Jin leeft dan natuurlijk allang niet meer. Desalniettemin kan de ontwikkelaar op bepaalde manieren referenties in de game verwerken, bijvoorbeeld via afstammelingen.

Dit is echter niet het geval, in een interview met Game Informer stelt creative director Nate Fox dat Ghost of Yotei een spirituele opvolger is. Hierdoor is het niet noodzakelijk om de eerste game gespeeld te hebben om iets van deze game te kunnen volgen.

Daarbij is het verhaal dat de game zal vertellen gericht op Atsu en haar alleen.