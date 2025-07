Consoleversie van Void Crew komt uit in september

Ontwikkelaar Hutlihut Games en uitgever Focus Entertainment hebben aangekondigd dat de coöp actiegame Void Crew zeer binnenkort verschijnt voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

De pc-versie van het spel is sinds 2023 beschikbaar via early access, gevolgd door de volledige lancering in november vorig jaar. De release van de consoleversie op 4 september zal zorgen voor een nieuwe toestroom van spelers die samen crossplatform zullen kunnen spelen.

Je kunt de nieuwste trailer van Void Crew hieronder bekijken.