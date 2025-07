Ghost of Yotei duurt ongeveer even lang als zijn voorganger

Ghost of Yotei belandt begin oktober in de winkelrekken en belooft een behoorlijk straffe ervaring te worden. Wie echter denkt dat hij een veel grotere titel dan voorganger Ghost of Tsushima voorgeschoteld zal krijgen, komt bedrogen uit. In een interview met VGC heeft co-regisseur Jason Connell immers laten optekenen dat Ghost of Yotei ongeveer even lang zal duren.

Nu was Ghost of Tsushima al redelijk lang. Het verhaal nam gemiddeld zo’n 25 uur in beslag, terwijl mensen die echt elk hoekje en gaatje van de spelwereld wilden verkennen dichter tegen de 50 uur aan kwamen. Een perfect respectabele speelduur voor een spel dat zowel vrijheid als een perfect gestructureerd verhaal wil bieden, twee doelen die Ghost of Yotei absoluut najaagt.