Arrowhead CEO hoopt de komende jaren niet aan Helldivers 3 te hoeven beginnen

Helldivers 2 is erg succesvol en binnenkort kunnen ook Xbox Series X|S-bezitters van deze game gaan genieten. Je zou denken dat Arrowhead niet kan wachten om aan diens vervolg te gaan werken. De CEO van de ontwikkelaar hoopt echter dat dat de komende jaren niet nodig zal zijn.

Arrowhead Game Studios CEO Shams Jorjani heeft op Discord gezegd dat hij volledig achter de visie van het team staat en wil zich dan ook focussen op het hier en nu, zo meldt GamesRadar. Dat betekent dus dat er nu wordt gefocust op het ondersteunen van Helldivers 2 met nieuwe updates en content. Jorjani hoopt dan ook dat Helldivers 3 voorlopig niet aan de orde is.

“Honestly I’m very bought into the vision that Micke, Felix, Niklas and Marre (our game directors) and Johan have for the game. It’s great to be part of the ride. We honestly are focusing on the here and now. HD3 is hopefully many years away.”