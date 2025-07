Review | RoboCop: Rogue City – Unfinished Business – In 2023 bracht ontwikkelaar Teyon de game RoboCop: Rogue City uit. Een game die kritisch redelijk goed ontvangen werd en onder fans een culthit is geworden. De game wist namelijk de sfeer van de iconische agent goed over te brengen naar gameplay, wat voor een vermakelijk avontuur zorgde. Nu twee jaar later is de standalone uitbreiding Unfinished Business verschenen. Een losstaande game die wat compacter van aard is en verder gaat op het punt waar de oorspronkelijke game stopte. Je neemt het op tegen een nieuwe (bekende) vijand en je bezoekt de OmniTower: het toneel voor deze game, die je pakweg een uur of acht tot tien bezighoudt. Is het ook de moeite waard? Lees het in deze review.

Een nieuwe vijand

De OmniTower is gebouwd om de mensen van Detroit een veilige haven te bieden, maar in een stad waar het wemelt van de criminelen is het een kwestie van tijd tot het weer volledig in de soep loopt. Een groep huurlingen neemt namelijk de controle van het pand over, waardoor de mensen er niet langer veilig zijn. RoboCop wordt dus weer op pad gestuurd om orde op zaken te stellen en dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Doordat je een oude bekende tegenkomt is het voor fans van RoboCop zeker de moeite waard om het avontuur te ervaren, maar tegelijkertijd hoef je het niet per se voor het verhaal te doen. Het is wat voorspelbaar allemaal, maar dat maakt de actie gelukkig niet minder leuk.

De huurlingen worden geleid door een nieuwe grote vijand, waar je natuurlijk achteraan gaat. Dit gaat gepaard met wat andere vormen van tegenstand. Zo tref je robots die je aanvallen met vlijmscherpe katana’s, maar ook vijanden die rondvliegen met jetpacks en zelfs drones komen eraan te pas. Het brengt wat meer variatie in de actie, omdat het nog verticaler wordt dan in de oorspronkelijke game. Ook brengen vijanden wat nieuwe wapens met zich mee, waardoor de tegenstand bij momenten nog wat geduchter is. Al is het nooit al te moeilijk, wat mede te danken valt aan de capaciteiten van RoboCop.

Die zijn uitgebreider dan bij de start van de oorspronkelijke game. Zo kun je nu direct een boost naar voren doen, wat de movement wat flexibeler maakt. Ook kun je gelijk een flashbang afvuren, een schild inzetten en meer, waardoor je qua verdediging en mogelijkheden in de actie wat meer variatie hebt. De skilltree is ook wat beperkter dan in de originele game, omdat je vooral voortborduurt op de oorspronkelijke basis, wat een prima keuze is van de ontwikkelaar. Deze bouw je uit door XP te verzamelen en dat gaat weer op basis van missies voltooien, documenten vinden, zijmissies voltooien en meer. Wat dat betreft is het allemaal bekende koek, maar met net genoeg nieuwe elementen om het interessant te houden.

Grauwe, grijze massa

Gezien de game zich ditmaal in de OmniTower afspeelt, krijg je te maken met een andere omgeving en hoewel het in de context van de game helemaal past, voelt het toch wat saai aan. Waar we in de oorspronkelijke game nog vrij grootse levels kregen in Detroit zelf, maar ook op de vuilnisbelt en meer, wat kleur en variatie bracht, is het nu een grauwe, grijze massa. De OmniTower is wat dat betreft niet bepaald gevarieerd, waardoor je vooral van kamer naar kamer gaat en iedereen overhoop schiet zonder bijzonder veel afwisseling in de aankleding. Vanzelfsprekend zijn er wel wat locaties die net wat anders ogen, maar 90% van de game is gewoon niet zo heel spannend qua decor. Een fijne afwisseling is wel dat je zo nu en dan flashbacks naar het verleden krijgt, die net die gewenste afwisseling brengen.

Ook tof is trouwens dat je op een gegeven moment de controle overneemt van een ED-209, waarmee je als een ware moordmachine door het level trekt en alles overhoop knalt. Qua gameplay biedt Unfinished Business dus zeker de nodige afwisseling dankzij de nieuwe elementen en toevoegingen. Dat is wat de uitbreiding uiteindelijk ook sterk maakt, samen met de gameplay die in de basis al genoeg voldoening wist te bieden. Dit alles zonder het oorspronkelijke gevoel te verliezen, waardoor het zeer vertrouwd aanvoelt. Daar komt nog bij dat het niet per se noodzakelijk is om de originele game gespeeld te hebben, want het hele avontuur staat op zichzelf wat een instap gemakkelijker maakt.

Technisch kan het beter

Net als het origineel is ook Unfinished Business in technisch opzicht wat aan de ruwe kant. Hoewel we geen grote bugs of problemen zijn tegengekomen, zijn de prestaties wel voor verbetering vatbaar. Ook nu heb je weer de mogelijkheid om de game in Quality en Performance modus te spelen. In de eerste modus speel je in een 4K resolutie op 30fps, wat een stabiele ervaring brengt. Als je voor Performance kiest, dan krijg je een hogere framerate die mikt op 60fps, maar dat lang niet altijd haalt. Hierdoor is de Performance modus net zoals in het origineel nog altijd niet stabiel, waarbij je logischerwijs nog wat inlevert op de resolutie. Zelfs op de PlayStation 5 Pro hebben we wat framedrops gemerkt hier en daar.

Verder is de game wat wisselvallig in visuele prestaties. Op het ene moment geniet je echt van de details en de hoge kwaliteit van de textures, op het andere moment ontbreekt het wat aan details en oogt het allemaal simplistischer. Nu is dat deels te wijten aan de omgeving, want de OmniTower biedt simpelweg wat minder ruimte voor visueel indrukwekkende plaatjes. Dit terwijl de straten van Detroit in de nacht (in het origineel) dan weer erg indrukwekkend waren om doorheen te wandelen. Een groot probleem is dat overigens niet, want uiteindelijk speel je deze game vooral voor de actievolle gameplay en dat is waarin de titel met vlag en wimpel slaagt.

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S & pc.