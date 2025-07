Ubisoft claimt dat microtransacties games leuker kunnen maken voor spelers

In een financieel verslag waarin het eerste kwartaal van dit financiële jaar voor Ubisoft wordt uitgelicht, claimt de uitgever achter populaire franchises zoals Assassin’s Creed en Rainbow Six dat microtransacties een manier zouden zijn om games leuker te maken voor gamers.

De gedachtegang hierachter is dat het toevoegen van microtransacties het mogelijk maakt voor gamers om een volledige game te ervaren zonder extra te hoeven betalen. Daarmee bedoelt de uitgever dat games zonder microtransacties anders duurder zouden zijn. Daarnaast zouden de optionele microtransacties een manier zijn om games leuker te maken, doordat je je personage kunt personaliseren of sneller vooruitgang kunt boeken.

“At Ubisoft, the golden rule when developing premium games is to allow players to enjoy the game in full without having to spend more. Our monetization offer within premium games makes the player experience more fun by allowing them to personalize their avatars or progress more quickly, however this is always optional.”