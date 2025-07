Dying Light: The Beast heeft ruim 40 uur aan gameplay te bieden

Volgende maand verschijnt Dying Light: The Beast en dat is weer een avontuur van significante omvang. Volgens de franchise director, Tymon Smektala, mag je al snel op 20 uur rekenen om het verhaal van de game uit te spelen.

Op het moment dat je je ook bezig gaat houden met alle additionele content, dan kun je er rustig 20 tot 30 uur bij optellen, zo zegt hij in een interview met GamesRadar. Daarmee is de game niet zo uitgebreid als Dying Light 2 (pakweg 80 uur), maar alsnog erg omvangrijk.

“I think we are very competitive compared to basically anything that’s there on the market. Just like AAA [games], we really want this to be a game with a presence. It grew a lot over the last number of months [and] I think it deserves that.”