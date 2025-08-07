Het is één grote, bloederige bende in nieuwe Dying Light: The Beast video

Techland heeft al verschillende video’s van Dying Light: The Beast gedeeld en in de comments zie je vaak dat gamers de keiharde actie erg kunnen waarderen. Speciaal voor deze groep is er een nieuwe video gemaakt.

Het gaat om een korte, maar zeer krachtige trailer waarin het bloederige geweld centraal staat, dat het nieuwste deel in de Dying Light-reeks te bieden heeft. Zo vliegen er aardig wat ledematen in de rondte. Hieronder kan je van dit bloederige ballet genieten.

Dying Light: The Beast verschijnt op 19 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.