Logo
theme-switch

Het is één grote, bloederige bende in nieuwe Dying Light: The Beast video

Nieuws
Patrick Zwarts on 07 August 2025 om 09:15

blank

Techland heeft al verschillende video’s van Dying Light: The Beast gedeeld en in de comments zie je vaak dat gamers de keiharde actie erg kunnen waarderen. Speciaal voor deze groep is er een nieuwe video gemaakt.

Het gaat om een korte, maar zeer krachtige trailer waarin het bloederige geweld centraal staat, dat het nieuwste deel in de Dying Light-reeks te bieden heeft. Zo vliegen er aardig wat ledematen in de rondte. Hieronder kan je van dit bloederige ballet genieten.

Dying Light: The Beast verschijnt op 19 september voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Geen reacties

Je bent niet ingelogd op PlaySense, heb je wel een account? Dan kun je hier inloggen. Heb je geen account? Klik hier om te registreren of post anoniem hieronder.

blank
Heb je geen account? Klik hier

Meer Dying Light: The Beast

Meer
blank 5

Dying Light: The Beast zal maar één einde hebben

Techland wil met Dying Light: The Beast het even wat anders aanpakken dan met de eerdere delen in de serie. De Poolse ontwikkelaar wil namelijk een meer lineair verhaal vertellen. GamesRadar heeft een interview afgenomen met franchise dire...

blank

Patrick Zwarts

blank 9

Techland stelt Dying Light: The Beast met een paar weken uit

Techland heeft aangekondigd dat ze de releasedatum van Dying Light: The Beast wat opschuiven. De titel stond gepland voor 22 augustus, maar die datum is niet langer aan de orde. De nieuwe releasedatum is nu 19 september. De reden voor het ...

blank

Lennard Verhage

blank 8

Dying Light: The Beast heeft ruim 40 uur aan gameplay te bieden

Volgende maand verschijnt Dying Light: The Beast en dat is weer een avontuur van significante omvang. Volgens de franchise director, Tymon Smektala, mag je al snel op 20 uur rekenen om het verhaal van de game uit te spelen. Op het moment d...

blank

Lennard Verhage

blank 14

Nieuwe Dying Light: The Beast trailer toont Castor Woods

Techland heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor hun first-person actiegame, Dying Light: The Beast. Deze trailer focust op de locatie waar de game zich zal afspelen, Castor Woods. Dit is een toeristisch bergstadje geïnspireerd op de Zw...

blank

Mattias Huyghebaert

blank 8

Techland wil graag sneller nieuwe games uitbrengen

De Poolse ontwikkelaar Techland brak voor het eerst door met Call of Juarez, gooide hogen ogen met Dead Island en bracht de kers op de taart met Dying Light. Inmiddels is de ontwikkelaar niet meer weg te denken en hoewel de ondersteuning v...

blank

Wim Odekerken

blank 21

Techland beschouwt Dying Light: The Beast als Dying Light 3

Dying Light: The Beast begon oorspronkelijk als een uitbreiding voor Dying Light 2: Stay Human. Het spel werd tijdens de ontwikkeling zoveel verder uitgebreid, dat er uiteindelijk besloten werd om er een op zichzelf staande titel van te ma...

blank

Patrick Zwarts