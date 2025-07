Dying Light: The Beast zal maar één einde hebben

Techland wil met Dying Light: The Beast het even wat anders aanpakken dan met de eerdere delen in de serie. De Poolse ontwikkelaar wil namelijk een meer lineair verhaal vertellen.

GamesRadar heeft een interview afgenomen met franchise director Tymon Smektala en daarin is gesproken over wat zij voor ogen hebben voor de Dying Light toekomst. Smektala liet weten dat zij al een idee hebben waar ze heen willen met de reeks. Techland wil daardoor ook meer lineaire verhalen vertellen, zodat zij zelf kunnen bepalen welke richting de franchise op gaat.

“I think moving forward, we would like to be a little bit more canonical. We would like to be a little bit more [in] full control over what we do with each and every next Dying Light game, especially since we have quite a lot of plans for the future. So we kind of want to be able to be sure that it drives where we want it to drive.”