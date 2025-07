Grounded 2 trailer focust zich op het verhaal

Gezien het succes van het origineel kondigden Microsoft en ontwikkelaar Obsidian Entertainment Grounded 2 aan. De game zal net als Grounded uit 2020 eerst verschijnen in early access en dat gebeurt volgende week al op 29 juli. Met de aanstaande release, willen we allemaal weten wat ons te wachten staat. En in deze trailer staat het verhaal van Grounded 2 centraal.

Net als in het origineel worden de personages waarmee je speelt tot het formaat van een mier verkleind. Het is aan jou om te overleven en de grootse wereld te doorkruisen, op zoek naar materialen die jouw survivalkansen vergroten. Het bedrijf Ominent – dat verantwoordelijk was voor jouw ontvoering in de eerste game – zal ook weer aanwezig zijn. Net als bij het eerste deel is er genoeg mysterie en moet je wederom op ontdekking gaan in nieuwe gebieden.

Hieronder kan je de trailer bekijken. Grounded 2 verschijnt op 29 juli in early access en zal direct beschikbaar zijn op Game Pass.