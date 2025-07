Obsidian Entertainment deelt roadmap voor Grounded 2

Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft Grounded 2 deze week in early access uitgebracht. Iedereen kan dus met de titel aan de slag terwijl de ontwikkelaar ondertussen werkt aan nieuwe features, verbeteringen en meer.

Om daar een indruk van te geven, heeft men een roadmap gedeeld die aangeeft wat de ontwikkelaar van plan is voor het eerste jaar. Hieruit maken we op dat de komende updates vrij groot in omvang zijn, waarbij spelers nieuwe omgevingen mogen verwachten alsook nieuwe wapens, armor, base building opties en meer.

Wanneer de game officieel uitkomt is niet bekend, maar als ze de route van de eerste game volgen – die twee jaar in early access zat – zal het nog wel even duren voordat de definitieve basis klaar is. Op korte termijn lees je meer over de game in onze preview.